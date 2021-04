Superliga

O AC Milan afirmou hoje que está "sensível às preocupações dos adeptos em todo o mundo" devido à criação da Superliga europeia e prometeu continuar a "trabalhar ativamente" para definir um "modelo sustentável" para o futebol.

Em comunicado, horas depois de vários clubes já terem abandonado o projeto, o emblema italiano não abordou uma possível saída da Superliga, mas admitiu que vai "ouvir os adeptos".

"As vozes e preocupações dos adeptos em todo o mundo em relação ao projeto da Superliga têm sido fortes e claras e o nosso clube deve permanecer sensível e atento à opinião de quem ama este desporto maravilhoso", lê-se no comunicado do AC Milan, publicado no seu site oficial.