Covid-19

A taxa de emprego na União Europeia (UE) recuou 0,7 pontos percentuais para os 72,4% em 2020 face a 2019, devido ao impacto da pandemia da covid-19, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Por outro lado, de acordo com o gabinete estatístico europeu, as consequências da covid-19 no setor do emprego reduziram a diferença entre homens e mulheres para 11,3 pontos percentuais, face aos 11,7 em 2019.

A taxa de emprego nos homens entre os 20 e os 64 anos baixou em 2020 para 78,1%, contra 79% no ano anterior e nas mulheres recuou de 67,3% em 2019 para 66,8% em 2020.