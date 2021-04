Covid-19

O primeiro-ministro manifestou-se hoje "satisfeito" com a decisão da Agência Europeia do Medicamento (EMA) em relação à vacina anticovid-19 da Janssen, mas salientou que o Governo cumprirá a decisão técnica da DGS e do Infarmed sobre restrições.

António Costa assumiu esta posição em declarações aos jornalistas, antes de se reunir com o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, em Andorra - um encontro à margem da XXVII Cimeira Ibero Americana.

Em relação à questão da vacina da Janssen (grupo Johnson & Johnson) anticovid-19, que na terça-feira a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concluiu que ter uma "possível ligação" a casos muito raros de coágulos sanguíneos, insistindo, no entanto, nos benefícios do fármaco contra a doença, António Costa manifestou-se satisfeito com essa decisão.