Actualidade

Pelo menos 4.761 espectadores foram ao cinema na segunda-feira, dia de reabertura das salas, seguindo o plano de desconfinamento em tempo de pandemia, revelou à agência Lusa fonte do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Segundo o ICA, que reúne estatística regular sobre a exibição cinematográfica no país, as exibidoras reportaram cerca de 27 mil euros de receita de bilheteira na segunda-feira, mas nem todas as salas reabriram portas.

Das 561 salas de cinema existentes no país, e o ICA indica que, na reabertura, obteve dados de bilheteira de 333 salas, entre independentes e recintos multiplexes, localizados sobretudo em centros comerciais.