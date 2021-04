Covid-19

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde adiantou hoje que cerca de 5.000 vacinas, e não 3.500, ficaram inutilizadas na sequência da falha energética que ocorreu esta madrugada no centro de vacinação de Famalicão, distrito de Braga.

Neste âmbito, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte vai abrir um inquérito para apurar as "devidas responsabilidades" nesta situação, afirmou António Lacerda Sales, no final da cerimónia de entrega da Bolsa D. Manuel de Mello, no Porto.

"Estas vacinas serão, obviamente, substituídas e ninguém ficará por vacinar", garantiu.