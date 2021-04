Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Bino Maçães, realçou hoje que os minhotos devem "aproveitar todos os momentos do jogo" para ferir o FC Porto, no jogo que encerra a 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sexta classificada, a equipa vimaranense desloca-se ao Estádio do Dragão para defrontar o vice-líder da tabela e espera aproveitar o embalo do triunfo da jornada anterior na receção ao Santa Clara (1-0) para manter consistência no "processo defensivo" e para se "libertar no processo ofensivo" para "procurar a baliza adversária", adiantou o técnico.

"O Vitória terá que aproveitar todos os momentos do jogo. Sabemos que é um jogo difícil. Podemos passar boa parte do tempo processo defensivo. Mas podemos ser consistentes, agressivos e explorar as nossas qualidades quando tivermos bola para ferirmos o FC Porto", disse, na videoconferência de antevisão ao desafio agendado para as 21:00 de quinta-feira.