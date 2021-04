Actualidade

O presidente da comissão da União Africana (UA) saudou hoje os movimentos para "um entendimento" sobre o genocídio tutsi de 1994 e elogiou a "coragem política" dos presidentes ruandês e francês na abordagem ao massacre.

Numa declaração sobre a publicação, na segunda-feira, do relatório Muse, encomendado pelo Governo do Ruanda e que aborda o papel da França no genocídio, Moussa Faki Mahamat assinalou que esta investigação dá seguimento a um outro relatório publicado, em março, pela própria França.

Nesse contexto, saudou "a coragem política" de Paul Kagame e Emmanuel Macron "por estes movimentos em direção a um entendimento mais partilhado" sobre o massacre, em 1994, de mais de 800 mil pessoas, na sua maioria tusti, pelo regime hutu do Ruanda.