Actualidade

Portugal está a discutir com Angola acordos para facilitação de vistos e sobre mobilidade jovem, anunciou hoje a secretária de Estado das Comunidades portuguesa, que abordou estes assuntos com as autoridades angolanas.

Em entrevista à Lusa após uma visita de cinco dias a Angola Berta Nunes disse que há toda abertura da parte portuguesa, estando a decorrer trabalhos para a assinatura de um memorando de entendimento a ser assinado provavelmente aquando da cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), prevista para julho próximo, em Luanda.

"Iremos ver se é possível para facilitar a mobilidade jovem entre Portugal e Angola, no sentido de os jovens poderem ir estudar e trabalhar durante períodos curtos em Portugal ao abrigo desse memorando jovem", disse Berta Nunes.