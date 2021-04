Covid-19

O 48.º Portugal Fashion regressa esta quinta-feira em formato digital, por causa da covid-19 e, até dia 24 de abril, vão ser apresentadas novas coleções de 'designers' e revelados os uniformes da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

As restrições da pandemia obrigaram a 48.ª edição do Portugal Fashion a dividir-se em duas partes, com o 'take 1' a decorrer entre 18 e 20 de março, e o 'take 2' a acontecer de 22 a 24 de abril, em que vão ser reveladas, em formato digital, as novas coleções dos 'designers' e marcas portugueses Alves/Gonçalves, Concreto, Diogo Miranda, Hugo Costa, Luís Onofre, Marques'Almeida, Pé de Chumbo, Sophia Kah e Susana Bettencourt.

"O sucesso do 'take 1' deu-nos um ânimo extra e também uma responsabilidade acrescida para produzir, agora, uma grande emissão 'online' de moda. Isto significa tirar o máximo partido das potencialidades do digital e apresentar uma programação com múltiplos motivos de interesse, desde os vídeos das coleções, muito bem trabalhados estética e conceptualmente, às entrevistas, reportagens e debates", declarou a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto, considerando que o 'take 2' vai também "ser muito interessante, vivo, interativo e divertido".