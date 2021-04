Actualidade

Os partidos da oposição do Chade denunciaram hoje a existência de "um golpe de estado institucional" em curso no país, como demonstra a tomada do poder pelo filho de Idriss Déby Itno, Mahamat, após a morte do pai.

Cerca de 30 "partidos políticos da oposição democrática apelam ao estabelecimento de uma transição liderada por civis (...), através de um diálogo inclusivo", afirmam as forças políticas chadianas numa declaração.

Mahamat Idriss Déby à frente de um Conselho Militar de Transição (CMT) exerce a função de "presidente da república" e concentra quase todos os poderes, apontam os partidos da oposição.