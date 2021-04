Actualidade

O treinador do FC Porto disse hoje esperar dificuldades no encontro com o Vitória de Guimarães, a contar para a 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas lembrou a importância de vencer.

Sérgio Conceição acredita que a mudança de treinador dos vimaranenses poderá trazer algo de novo, mas garantiu que a equipa portista está preparada para o duelo.

"É verdade que os jogadores continuam os mesmos, mas houve essa mudança de treinador e, desde há duas jornadas, com um novo treinador, um novo modelo de jogo, sempre com individualidades interessantes dentro da equipa do Vitória. É sempre um jogo historicamente difícil, é mais um jogo importante, com o seu peso, que queremos ganhar", anteviu o técnico, em conferência de imprensa.