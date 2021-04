Actualidade

Obras de artistas lusófonos, como Malangatana, António Ole e Bertina Lopes, vão ser levadas ao leilão de Arte Africana Moderna e Contemporânea da Bonhams, em Nova Iorque, a realizar no dia 04 de maio, indica o catálogo da leiloeira.

As obras dos artistas lusófonos, num catálogo em que o moçambicano Ernesto Shikhani (1934-2010) também se junta aos seus compatriotas Malangatana (1936-2011) e Bertina Lopes (1924-2012), são em pintura e todas elas têm estimativas máximas entre os 5.000 e os 8.400 euros.

Na listagem está uma pintura sem título do artista angolano António Ole, nascido em 1951, com estimativa máxima de 5.100 euros, assim como a obra "Sonho no Espaço", de Bertina Lopes, com estimativa que pode ir até aos 5.900 euros, e outra do artista moçambicano Malangatana (1936-2011), uma pintura sem título, com estimativa de 8.400 euros, a mais alta entre os artistas lusófonos.