A Carris vai comprar 15 elétricos articulados, mais do que duplicando a frota atual, e adquirir 30 autocarros elétricos, num investimento total de cerca de 60 milhões de euros, foi hoje anunciado.

De acordo com a empresa municipal de transporte público rodoviário, a Carris tem atualmente 15 autocarros elétricos na sua frota - em circulação há cerca de um ano - e 10 elétricos articulados (adquiridos em 1995), que fazem a carreira 15E.

Falando na cerimónia de assinatura do contrato de aquisição dos 15 elétricos articulados e lançamento do concurso público para aquisição de 30 autocarros elétricos, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), destacou que desde 2017, quando a empresa foi municipalizada, foram adquiridos mais de 300 veículos, no valor de 100 milhões de euros.