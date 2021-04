Actualidade

A Associação Canto a Vozes-Fala de Mulheres candidata, este mês, esta expressão artística à classificação, pela UNESCO, como Património Cultural Imaterial da Humanidade, foi hoje divulgado pela instituição que junta 30 grupos de Viseu até ao Alto Minho.

"Dentro de uma a duas semanas contamos ter o processo pronto para ser entregue a nível nacional e, posteriormente, apresentado junto da UNESCO", a organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, disse hoje, à agência Lusa, Josefina Bouças da direção daquela associação.

A responsável referia-se à inscrição da candidatura no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, que dá início ao processo de classificação, formalmente iniciado em março de 2020, num encontro que juntou, no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, mais de 300 pessoas que decidiram constituir a associação Canto a Vozes-Fala de Mulheres.