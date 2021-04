Actualidade

Um teste de 'stress' realizado sobre o setor segurador português resultou numa "importante deterioração" dos respetivos rácios de cobertura de solvência e capital, evidenciando a importância de "fortalecer a posição financeira dos operadores", informou hoje a ASF.

"Assim, considera-se fundamental que, na atual conjuntura de elevada incerteza, as empresas promovam a salvaguarda de níveis de capitalização robustos, em linha com as recomendações da ASF [Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões] de limitação a iniciativas, quer de distribuição de dividendos, quer de outras medidas de redução dos fundos próprios disponíveis", lê-se no Relatório de Estabilidade Financeira divulgado hoje pelo supervisor.

De acordo com a ASF, na sequência dos choques aplicados no teste de 'stress' realizado no último trimestre de 2020, os rácios de cobertura do SCR (Requisito de Capital de Solvência) e do MCR (Requisito de Capital Mínimo) do setor segurador nacional "exibiram uma importante deterioração".