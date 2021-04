Covid-19

Os Estados Unidos alcançarão já esta semana a meta estabelecida pelo Presidente Joe Biden de administrar 200 milhões de doses de vacina contra a covid-19 nos primeiros 100 dias da presidência, anunciou hoje a Casa Branca.

O Presidente democrata fará ainda hoje um discurso no qual "sublinhará que os Estados Unidos chegarão a 200 milhões de doses esta semana", disse um funcionário da Casa Branca.

A meta será alcançada um pouco mais cedo do que fora inicialmente anunciado, já que o 100.º dia do mandato de Joe Biden é apenas no final da próxima semana.