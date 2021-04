Covid-19

As empresas são um dos "grandes alvos" do plano nacional de testagem à covid-19 e já "existe total disponibilidade" por parte de muitas para promover a realização de rastreios, disse hoje o coordenador da 'task-force' para a testagem.

"Um dos grandes alvos deste programa é convocar as empresas a promover testagens" sempre em articulação com as autoridades saúde, afirmou Fernando Almeida numa audição por videoconferência na Comissão de Saúde e da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, requerida pelo PS.

O coordenador da 'task-force' para a promoção do "Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal", divulgado na terça-feira, explicou no parlamento que o objetivo é se surgir um caso positivo numa empresa "testam-se imediatamente todo o grupo e todo o universo".