Tóquio2020

A velejadora Carolina João conquistou hoje para Portugal uma vaga na classe Laser Radial para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, durante a prova de qualificação olímpica, que decorre em Portimão.

A amadorense, de 24 anos, assegurou em Vilamoura um dos dois lugares em disputa no Continente europeu por oito países, sendo bem-sucedida a par da rival de Israel.

Numa competição aberta a mais países, Carolina João terminou em 43.ª da geral, com 90 pontos, apenas superada nesta disputa olímpica pela israelita Shay Kakon, 19.ª com 58 pontos em prova liderada destacadamente pela dinamarquesa Anne-Marie Rindom, com 25, menos de metade do que a sua mais direta perseguidora.