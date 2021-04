Covid-19

O vice-presidente do PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, pediu hoje urgência ao Governo na tomada de medidas para controlar a pandemia da covid-19 no país, que nos últimos dias tem registado números elevados de novos casos.

"A urgência é que o Governo aja, tome as medidas necessárias para enfrentar esta pandemia, proteger os cidadãos, as famílias, proteger a saúde das pessoas, também tem a obrigação de proteger o emprego e as empresas", apelou Rui Semedo.

O vice-presidente do Parido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) falava à imprensa, na cidade da Praia, à saída de uma audiência com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que começou a ouvir os partidos políticos com assento parlamentar para indigitar o primeiro-ministro após as eleições legislativas de 18 de abril.