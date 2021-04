Actualidade

A União Europeia chegou hoje a acordo para uma Lei do Clima, o que foi saudado por responsáveis políticos, nomeadamente pela presidência portuguesa do Conselho, mas organizações ambientalistas falam de uma lei "desoladora" e "pouco ambiciosa".

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) e o Parlamento Europeu chegaram hoje a um acordo político provisório que legisla o objetivo da neutralidade carbónica da UE em 2050, com uma redução de gases com efeito de estufa de pelo menos 55% até 2030, por comparação com 1990.

O ministro português do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, afirmou-se satisfeito com o acordo e disse que a Lei Europeia do Clima, a "lei das leis", define o enquadramento da legislação climática da UE para os próximos 30 anos.