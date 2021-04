Navalny

Pelo menos 182 pessoas foram detidas em diversas regiões da Rússia à margem de manifestações não autorizadas pela libertação do opositor Alexei Navalny, detido e em greve de fome desde há três semanas.

Segundo a organização não governamental (ONG) OVD-Info, que monitoriza os protestos na Rússia, estas detenções ocorreram em pelo menos 40 cidades, em particular na Sibéria e no Extremo-Oriente devido à diferença horária, com as manifestações previstas para as 19:00 locais (12:00 em Lisboa).

Diversos ativistas foram detidos antes do início dos protestos, outros enquanto decorriam os desfiles. Foram ainda relatadas buscas em locais com ligação à organização do opositor.