Actualidade

Um estudo sobre as experiências e expectativas de regresso dos novos emigrantes portugueses identificam o clima, a vida social, a paisagem e a situação familiar como os principais motivos para regressarem e os aspetos económicos como razão para permanecerem.

Trata-se dos resultados preliminares do estudo EERNEP - Experiências e expectativas de regresso dos novos emigrantes portugueses: reintegração e mobilidades, apresentado hoje por José Carlos Marques, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS) do Politécnico de Leiria, durante o colóquio online "Potencial Económico da Diáspora".

O estudo decorre através de uma parceria entre o CICS do Politécnico de Leiria, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e CIES - Instituto Universitário de Lisboa e pretende estudar o regresso dos emigrantes portugueses que saíram de Portugal a partir do ano 2000 e que já tenham regressado (experiências) ou estejam para fazê-lo (expectativas).