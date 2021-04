Actualidade

Duas novas exposições, uma com 138 obras de 58 artistas da Coleção de Arte Portuguesa da Fundação EDP, e outra com peças de arquivo do património energético desta entidade, são inauguradas no sábado, na reabertura da Central Tejo, em Lisboa.

A reabertura ao público do edifício histórico, parte integrante do complexo museológico do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) da Fundação, que abriu em 05 de abril, acontecerá um dia depois da apresentação de uma programação especial de início da temporada, segundo a instituição.

Na sexta-feira, entre as 14:00 e as 20:00, vão decorrer uma mesa-redonda com os curadores Aric Chen, Martina Muzi e Angela Rui, em conversa com Marcus Fairs, uma 'performance' digital de Ibiye Camp, uma conversa com Armin Linke sobre o filme "Oceanarium", encomendado para a exposição "Aquaria", patente no MAAT, e uma outra 'performance' de dados sobre "sonificação climática".