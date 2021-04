Actualidade

Uma investigação sobre as relações entre alunos do terceiro ciclo e museus de arte contemporânea revela que os jovens reclamam por práticas mais participativas do que aquelas que a escola e os museus oferecem, indicam quatro estudos de caso.

A investigação foi publicada no livro "Museus e Escola. As Relações Pedagógicas e o Papel dos Jovens", de Marta Ornelas, lançado na terça-feira, ao fim da tarde, no quadro de um conjunto de publicações a apresentar ao longo de abril pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e a editora Caleidoscópio.

"O cumprimento do currículo e as imposições programáticas dos museus constituem constrangimentos à criação de relações pedagógicas entre museus e escolas", conclui, no trabalho, a investigadora doutorada em Artes e Educação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona, e mestre em Museologia e Património pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.