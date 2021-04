Actualidade

O lançamento do terceiro voo tripulado da empresa SpaceX com destino à Estação Espacial Internacional (EEI) foi adiado de quinta para sexta-feira devido a condições meteorológicas adversas, anunciou hoje a agência espacial norte-americana (NASA).

A nave Crew Dragon, onde seguem quatro astronautas (dois norte-americanos, um francês e um japonês), será lançada a bordo do foguetão Falcon 9, ambos da empresa dirigida pelo magnata norte-americano Elon Musk, às 10:49 (hora de Lisboa) do Centro Espacial Kennedy, da NASA, em Cabo Canaveral, no estado da Florida.

Trata-se do terceiro voo tripulado da SpaceX - os outros dois foram em maio e novembro de 2020 - e do primeiro com dois parceiros internacionais, sendo que o francês Thomas Pesquet será o primeiro astronauta europeu a ser enviado para a EEI numa nave de fabrico norte-americano decorridos mais de dez anos.