A IX edição dos Jardins Efémeros vai realizar-se em Viseu, entre 03 a 11 de julho, com todos os espetáculos no Parque Aquilino Ribeiro, ao invés do centro histórico, devido às restrições impostas pela covid-19.

"Adaptada a edição às questões de segurança, convergindo com a missão 'A cultura é segura', todos os espetáculos ocorrerão no Parque Aquilino Ribeiro de Viseu, em articulação com a Direção-Geral da Saúde", anuncia a organização, em comunicado hoje divulgado.

No que respeita ao som, estão já confirmadas três apresentações únicas em Portugal e em estreia absoluta nos Jardins Efémeros.