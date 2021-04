Covid-19

(CORREÇÃO NO TÍTULO, 1.º E 2.º PARÁGRAFOS) Ponta Delgada, Açores, 20 abr 2021 (Lusa) - Os Açores vão deixar de exigir que os viajantes façam previamente o teste de despiste à covid-19 quando o estado de emergência for levantado, mas a sua realização será obrigatória à chegada, anunciou hoje o Governo açoriano.

Em nota de imprensa enviada hoje, o Governo Regional adianta que passageiros sem o teste feito na origem "terão teste pago pela região à chegada, aguardando em isolamento profilático o resultado do mesmo, que chegará num período de até 24 horas", repetindo depois aos 6.º e 12.º dias de permanência.

Serão, no entanto, criados incentivos para quem apresente teste, no valor de 35 euros para quem viaje a partir de Portugal continental e da Madeira, e de 50 euros para quem chegue do estrangeiro.