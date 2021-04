Ibero-Americana

O primeiro-ministro afirmou hoje que o novo cabo submarino digital, ligando Portugal e Brasil, promoverá uma "união crucial" com a América Latina, e defendeu a urgência de um tratado internacional para prevenir futuras pandemias.

Falando na reunião plenária da XXVII Cimeira Ibero-Americana, logo após a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa referiu que em junho próximo, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, será inaugurado o cabo submarino digital Ellalink.

"Com amarrações em Fortaleza (Brasil) e em Sines (Portugal), o cabo reforçará a conectividade entre a Europa e a América Latina, constituindo um novo traço de união crucial para o futuro das nossas sociedades e economias, com relações cada vez mais densas e orientadas para uma prosperidade partilhada. Este é um símbolo da ligação ibero-americana. Com este cabo ficamos ainda mais próximos", sustentou o primeiro-ministro português.