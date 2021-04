Actualidade

O pavilhão desportivo da Escola Secundária Abel Salazar, em Matosinhos, está fechado devido à presença de uma estirpe de legionella detetada nas canalizações, mas que "não constitui qualquer perigo para a saúde", confirmou hoje à Lusa a câmara.

"Foram encontrados no pavilhão desportivo da Escola Secundária Abel Salazar indicadores microbiológicos da presença de uma estirpe de legionella que, não apresentando qualquer perigo para a saúde, exigiu intervenções que cessassem o risco potencial", referiu esta autarquia do distrito do Porto, numa informação enviada à Lusa.

O pavilhão não reabriu com o regresso às aulas presenciais porque a estirpe de legionella spp foi detetada nas suas canalizações antes da reabertura das escolas.