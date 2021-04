Moçambique/Ataques

O Governo moçambicano declinou hoje no parlamento confirmar a presença de empresas privadas de segurança na luta contra grupos armados na província de Cabo Delgado, norte do país, justificando com "o caráter sensível" e "militar" do assunto.

"O tratamento deste tipo de matérias sensíveis é geralmente reservado às Forças de Defesa e Segurança (FDS)", afirmou o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, na Assembleia da República.

O governante respondia a perguntas da oposição sobre a presença e o custo de "mercenários" ao lado das forças moçambicanas na luta contra os grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado.