Actualidade

O Sporting de Braga deu a volta ao resultado e venceu hoje o Boavista por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar do campeonato, ultrapassando o Benfica.

Em Braga, o Boavista adiantou-se no marcador aos 28, com um golo do colombiano Sebastián Pérez, mas a equipa casa chegou ao empate aos 39, pelo brasileiro Fransérgio, e deu a volta ao marcador aos 82, através do esloveno Sporar, numa altura em que o Boavista já estava reduzido a 10 por expulsão do equatoriano Porozo (54).

Com este triunfo, o Sporting de Braga, que vinha de dois empates, subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 58 pontos, mais um que o Benfica, que apenas joga com o Portimonense na quinta-feira.