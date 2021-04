Covid-19

Cerca de 30 pessoas realizaram hoje uma vigília no Porto contra a "política de morte" de Jair Bolsonaro na gestão da covid-19, acusando o Presidente do Brasil de inabilidade para lidar com a pandemia.

Aproveitando as tréguas da chuva que caiu durante toda a tarde no Porto, membros do grupo "Solidariedade Brasileira" juntaram-se na Avenida dos Aliados, com velas, uma faixa e muita vontade de mostrar a sua indignação no dia em que do outro lado do Atlântico de comemora o feriado "Tiradentes".

Priscila Batista, brasileira nascida na Alemanha e há seis anos em Portugal, explicou à Lusa que a vigília é pelas "vítimas do desgoverno do [Jair] Bolsonaro", contra a "política de morte" do presidente do Brasil, que "causou, pelo menos 370 mil mortes no país" e contra a "inabilidade para lidar com a pandemia".