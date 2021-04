Covid-19

O Brasil somou 3.472 mortos e 79.719 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro no seu último boletim epidemiológico.

No total, a nação sul-americana, com 212 milhões de habitantes, concentra 381.475 óbitos e 14.122.795 diagnósticos de covid-19 desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em fevereiro do ano passado.

Segundo a tutela da Saúde, a taxa de incidência da doença no país é agora de 182 mortes e 6.720 casos por 100 mil habitantes.