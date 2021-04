Actualidade

O líder Sporting empatou hoje frente ao Belenenses SAD, 2-2, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'leões' a evitarem a primeira derrota no campeonato já no período de descontos.

No estádio José Alvalade, o avançado colombiano Cassierra marcou os dois golos do Belenenses SAD, aos 13 e 54, com João Mário a desperdiçar um penálti para os 'leões' aos 42.

Foi já perto do final que o Sporting conseguiu chegar ao empate, com um golo de Coates, aos 83, e outro de Jovane Cabral, aos 90+6, de grande penalidade.