Ibero-americana

O primeiro-ministro, António Costa, elogiou hoje o "compromisso pelo multilateralismo" assumido pelo Brasil na Cimeira Ibero-Americana e anunciou que Portugal vai juntar-se a Espanha e França no fornecimento de vacinas anti-covid-19 a Andorra.

Estas posições foram transmitidas por António Costa no final da XXVII Cimeira Ibero-Americana, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o seu ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"Houve um apoio generalizado à proposta que o presidente do Conselho Europeu [Charles Michel] tem desenvolvido no sentido de haver um tratado internacional sobre as pandemias, de forma a que no futuro estejamos melhor preparados para evitar situações como a atual", declarou o primeiro-ministro, numa alusão a um dos temas centrais do discurso que proferira horas antes.