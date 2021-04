Actualidade

Um míssil lançado da Síria atingiu o sul de Israel no na quinta-feira, lançando alertas perto do reator nuclear ultrassecreto nacional, disseram os militares israelitas, que responderam com ataques no país vizinho.

O incidente, marca a mais grave violência entre Israel e a Síria em anos e aponta para um provável envolvimento iraniano.

O Irão, que mantém tropas na Síria, acusou Israel de uma série de ataques às suas instalações nucleares, incluindo sabotagem no complexo de Natanz a 11 de abril, e jurou vingança. E ameaçou também complicar as tentativas lideradas pelos EUA para se recuperar o acordo nuclear internacional com o Irão.