Actualidade

O Governo australiano vetou dois acordos entre a China e o estado australiano de Victoria sobre projetos ligados à Nova Rota da Seda, um plano estratégico de Pequim, reivindicando a defesa do interesse nacional.

O Executivo de Camberra, que pela primeira vez exerceu poderes para vetar acordos entre as jurisdições do país e nações estrangeiras, argumentou que a sua decisão, anunciada na quarta-feira à noite, se baseava em "inconsistências com a política externa".

Os acordos revogados entre Victoria e a China foram memorandos de entendimento assinados em 2018 e 2019, embora, nota a emissora pública ABC, estes não comprometessem o governo regional a projetos específicos e não fossem juridicamente vinculativos.