Venezuela

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, vários movimentos políticas e organizações não-governamentais anunciaram o lançamento de uma nova plataforma unitária de luta pela democracia contra o Governo do Presidente, Nicolás Maduro.

Como parte do acordo, foi divulgado, em Caracas, um "manifesto" chamado "União pelo futuro, a democracia e o bem-estar da nossa nação" que justifica a união em resposta "à reivindicação da sociedade civil" e exigência de "vacinas para todos" contra a covid-19.

"Os que assinam este manifesto assumem a gravidade do momento presente, entendemos a unidade como um valor estratégico e insubstituível e assumimos com responsabilidade o firme compromisso de fortalecê-la com a constituição de uma plataforma comum de luta para alcançar a democracia que o nosso país exige", explicaram.