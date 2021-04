Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeia reconhecer o genocídio do povo arménio, apesar do risco de tensão nas relações com a Turquia, de acordo com os 'media' norte-americanos.

Biden tenciona anunciar a decisão no sábado, no 106.º aniversário do início do genocídio que vitimou 1,5 milhões de arménios às mãos do Império Otomano.

A confirmar-se, Biden tornar-se-ia no primeiro Presidente na história dos EUA a reconhecer o genocídio, embora o ex-Presidente Ronald Reagan tenha feito uma alusão ao facto em 1981, numa declaração sobre o Holocausto.