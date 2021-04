Covid-19

A Índia registou um novo máximo mundial de infetados num só dia om o novo coronavírus ao identificar mais de 314 mil casos nas últimas 24 horas, para além de 2.104 mortos.

Os números foram divulgados hoje pelas autoridades de saúde do país, o segundo mais populoso do mundo, com quase 1,4 mil milhões de habitantes, onde cada vez mais pessoas doentes procuram respostas de um sistema de cuidados de saúde frágil, com falta de camas hospitalares e oxigénio.

As infeções contabilizadas nas últimas 24 horas elevam o total para 15,9 milhões de casos na Índia desde que a pandemia começou. É o segundo maior país em casos atrás dos Estados Unidos.