Actualidade

As negociações sobre o salário mínimo em Moçambique vão ser retomadas em junho, anunciou o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, no parlamento, durante uma sessão de perguntas ao Governo, na quarta-feira.

"As negociações do salário mínimo serão retomadas até final do mês de junho do corrente ano, altura em que as partes voltarão a avaliar a evolução económica do país", referiu, em resposta a uma questão colocada pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força parlamentar.

Segundo o governante, "o fraco desempenho dos indicadores económicos e os baixos níveis de produção que o país regista em consequência da covid-19, fizeram com que a Comissão Consultiva do Trabalho deliberasse por unanimidade suspender temporariamente as negociações sobre o salário mínimo".