Actualidade

O espanhol Bankinter lucrou 148,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior, com os balcões em Portugal a contribuírem com 14 milhões de euros.

Em comunicado publicado hoje pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, o grupo bancário informou que melhorou os seus principais rácios, com 11,3% na rentabilidade dos capitais próprios (ROE); 12,3% no rácio de capital 'CET1 fully loade'd, "muito superior ao requerido pelo BCE"; e 2,37% no rácio de morosidade, menos 21 pontos base do que há um ano.

Na sua nota, o Bankinter salientou que todas as margens financeiras conseguem superar não só o mesmo período de 2020, mas também 2019, o ano anterior à crise provocada pela pandemia de covid-19.