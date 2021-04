Actualidade

A Jerónimo Martins manteve o 50.º lugar e a Sonae perdeu três posições para a 158.ª posição no 'ranking' global do retalho da Deloitte hoje divulgado, que avalia o ano fiscal de 2019 terminado em junho de 2020.

No 'ranking' anterior, a dona do Pingo Doce e o grupo que detém a cadeia Continente tinham subido cinco e uma posição, respetivamente, face à avaliação anterior.

A 24.ª edição do "Global Powers of Retailing' identifica as 250 maiores retalhistas em todo o mundo, com base em dados disponíveis publicamente para o ano fiscal de 2019 terminado em junho do ano passado, e analisa o desempenho em diferentes regiões e setores de produtos.