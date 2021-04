Actualidade

A banda Capitão Fausto disponibiliza 'online' "As Maquetes dos Dias Contados", cinco anos depois da edição do álbum "Capitão Fausto Têm os dias Contados", anunciou a hoje a discográfica Sony Music.

"As Maquetes dos Dias COntados" podem ser escutadas em https://www.youtube.com/watch?v=r-EQtZGpBXU.

No mesmo comunicado a banda explica: "Fizemos uma compilação de dezenas de maquetes que encontrámos do 'Capitão Fausto Têm os Dias Contados', e gravámos uma narração que conta a história do processo de composição e produção das canções. Pelo caminho, revelamos conteúdos inéditos, gravações e experiências nunca antes ouvidas, ensaios, e até maquetes de canções que nunca viram a luz do dia".