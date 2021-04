Actualidade

O "amor à portuguesa", luxuoso na paixão, "mas baratito" na carteira, é a base de "Palavras Cruzadas", primeiro disco da colaboração entre David Bruno e Mike El Nite, transformados em David y Miguel, dupla de homenagem à música romântica.

O 'casamento' entre os dois artistas, com lançamento agendado para sexta-feira, já tinha ficado prometido em "Interveniente Acidental" - faixa do álbum "Miramar Confidencial" (2019) de David Bruno - e o resultado é uma viagem pelo país, exaltando não só quem cultiva o amor nos passadiços do Paiva, em Arouca, ou num motel, mas também quem cantou por ele nas décadas de 1980 e 1990.

"Quando me mudei para o Porto, foi o pretexto perfeito para fazer algo", começou por explicar o lisboeta Mike El Nite à agência Lusa, dando assim o pontapé de saída ao projeto que levou para o centro da mesa "as referências comuns" de ambos, mas que têm como pano de fundo "Portugal, amor, férias e o apogeu da música romântica latina e portuguesa dos finais dos anos 1980 e inícios de 1990".