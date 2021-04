Actualidade

O CDS-PP defendeu hoje um conjunto de medidas que visam "ajudar o setor tauromáquico" e "colmatar injustiças fiscais e tratamentos diferenciados por parte do Estado", e propôs a redução do IVA das touradas para 6%.

Em comunicado enviado às redações, o CDS defende a "descida da taxa do IVA para 6% nos espetáculos tauromáquicos em linha com as restantes áreas culturais" e a "isenção do pagamento de IMI, durante o ano de 2021, das praças de touros".

Em fevereiro do ano passado, a Assembleia da República aprovou, no âmbito do Orçamento do Estado, a subida de 6% para 23% da taxa de IVA dos bilhetes para as touradas.