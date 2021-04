Actualidade

A nascente do Lis, nas Fontes, em Leiria, vai ser o espaço expositivo de um projeto que desafia artistas do concelho e de fora a criarem instalações sonoras e visuais, que têm como ponto de partida uma conversa com investigadoras.

O projeto "Nascentes", que arranca no sábado e se estende ao longo de cinco semanas, desafia 20 artistas a fazerem cocriações sonoras e visuais, que ficarão expostas no caminho pedonal que liga a localidade das Fontes até à Grota, a nascente do Lis, anunciou hoje a organização.

Organizados em duplas (dois para cada cocriação visual e sonora), o processo criativo arranca a cada sábado, com uma tertúlia em que uma investigadora das ciências sociais reflete sobre um tema.