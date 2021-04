Actualidade

Bruxelas, 22 abr 2021 - O défice e a dívida pública aumentaram significativamente em 2020 em comparação com 2019, tanto na zona euro como na União Europeia (UE), como consequência da resposta à pandemia da covid-19, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, em 2020, o défice das administrações públicas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) aumentou para 7,2% na zona euro, face a 0,6% no ano anterior, e na UE a subida foi de 0,5% em 2019 para 6,9% em 2020.

O peso da dívida em função do PIB aumentou na área do euro de 83,9% no final de 2019 para 98,0% no final de 2020, e na UE de 77,5% para 90,7%.