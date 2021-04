Actualidade

As remessas dos emigrantes portugueses em Angola subiram 5,5%, para 14,2 milhões de euros em fevereiro, enquanto os angolanos em Portugal enviaram menos 12,1% em fevereiro face ao período homólogo de 2020, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, colocados hoje no site do regulador financeiro, os emigrantes portugueses em Angola enviaram 14,2 milhões de euros em fevereiro deste ano, o que representa uma subida de 5,5% face aos 13,4 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

Em sentido inverso, os angolanos em Portugal enviaram 650 mil euros para o seu país, o que representa uma descida de 12,1% face aos 740 mil euros enviados em fevereiro do ano passado.