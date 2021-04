Actualidade

A operadora de jogo Sands China, com cinco casinos em Macau, anunciou hoje um prejuízo de 213 milhões de dólares (176,9 milhões de euros) no primeiro trimestre, devido ao impacto causado pela pandemia de covid-19.

Em comunicado, a Sands China informou ainda que o total das receitas diminuiu 4,6%, em relação a igual período do ano passado, arrecadando apenas 771 milhões de dólares (640 milhões de euros).

Já as perdas no EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) atingiram os 100 milhões de dólares (83 milhões de euros), um aumento de 49,2% em relação a igual período do ano passado, quando se ficou pelos 67 milhões de dólares (cerca de 55 milhões de euros).